Pioli assurdo: «Immaginate l’Inter senza Lukaku! Loro forti dopo uscita da coppe»

Stefano Pioli Milan

Pioli si lamenta dopo Milan-Napoli 0-1 (vedi articolo). Il tecnico rossonero, intervistato durante “Sky Calcio Club”, se la prende per le assenze e dice di fare un paragone sugli uomini migliori di Inter e Juventus.

SPROFONDATI A -9 – Il Milan ha perso contro il Napoli, finendo a nove punti dall’Inter e con lo scontro diretto a favore. Stefano Pioli recrimina dopo lo 0-1 di stasera: «Penso che abbiamo perso un’occasione. Poteva essere una settimana eccezionale per noi, perché venivamo da due prestazioni straordinarie fra la vittoria di Verona e il pareggio di Manchester, purtroppo non siamo riusciti a ripeterci a quei livelli. Abbiamo fatto una buona gara, non sufficiente per battere un grande avversario. Guardare dietro o avanti? Guardiamo alla prossima gara, che è un dentro o fuori in Europa League. Quello che sarà in campionato è questo, adesso l’Inter ha preso molto slancio perché ne ha vinte tantissime. L’Inter è andata fortissimo dopo l’esclusione dall’Europa, dove ha potuto preparare benissimo le partite. Non guardiamo né davanti né dietro, ma a mettere dentro prestazioni migliori di stasera e cercare di fare più vittorie possibili».

CONTINUO LAMENTO – A Pioli non va giù che il Milan abbia molte assenze. Nel segnalare i giocatori che non c’erano stasera fa una caduta di stile citando le avversarie: «Provate a immaginare l’Inter senza Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, o la Juventus senza Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Federico Chiesa. Noi, oltre alle assenze, abbiamo giocato la metà delle partite senza Zlatan Ibrahimovic, eppure siamo lì con prestazioni importanti e positive. È chiaro, ho chiesto alla squadra uno sforzo: volevo fosse una squadra speciale, purtroppo non ci siamo riusciti. Siamo secondi in classifica: vogliamo rimanerci, anche se non era il nostro obiettivo iniziale. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela fino alla fine».