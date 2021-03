Pioli: «Il Milan non è un gruppo normale. Scudetto? Momento decisivo»

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il pareggio al 92′ contro il Manchester United

ALL’ULTIMO RESPIRO – Simon Kjaer ha evitato la sconfitta del Milan, in casa del Manchester United, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Stefano Pioli ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «Dico sempre che non sto allenando un gruppo normale, ma eccezionale sotto tutti i punti di vista. Quando vedo che i ragazzi danno l’anima e raggiungiamo un risultato, è sempre una grande soddisfazione. Al ritorno comunque sarà complicata. Cosa mi porto da questa partita? Lo spirito della squadra e la voglia di fare la partita e comandare, dando il massimo. Dobbiamo avere un livello di applicazione molto alto per giocare sempre al meglio, soprattutto a livello mentale. Questi ragazzi non mollano mai e ci credono sempre. È un momento determinante anche per lo scudetto. Dopo la prossima settimana potremo tirare un po’ il fiato. Adesso c’è da combattere».