Pioli gufa: «L’Inter giocherà spesso, le partite possono essere difficili»

Pioli ha parlato a DAZN dopo la rocambolesca vittoria al 92’ del Milan in casa della Lazio (vedi articolo). Il tecnico rossonero commenta la corsa per il titolo, coi suoi tornati a +2 sull’Inter.

ANCORA ALL’ULTIMO – Stefano Pioli commenta cosa significhi l’1-2 di Lazio-Milan, che vale il +2 sull’Inter: «È un altro passo importante. Sappiamo che il calendario è lì a metterci in difficoltà, ma noi proveremo a fare il meglio possibile. Ho detto alla squadra prima della partita che per far arrivare gli episodi a noi favorevoli dobbiamo essere determinati. È una vittoria importante, siamo in Champions League ed è una grande notizia. Il percorso è ancora lungo, ma gli ultimi gradini sono i più difficili da superare. Però sono quelli che ci possono dare più gratificazione e quindi ci proveremo. Scudetto? Ci stiamo provando. È un gran momento poterci giocare qualcosa di importante, dopo tanta passione e tanta positività messa nel nostro lavoro. Godiamocela e pensiamo alla prossima partita, perché la Fiorentina arriverà molto determinata. È una squadra forte e intensa: dovremo farci trovare pronti».

A CONFRONTO – Pioli valuta Inter e Milan: «Io ho solamente detto alla squadra che dobbiamo provare a vincere tutte le partite. Se a fine campionato ci riusciremo vorrà dire aver fatto quello che dovevamo fare. I nostri avversari ne hanno cinque, giocheranno spesso e le partite potranno diventare difficili anche per loro. Vedete cosa è successo a Empoli oggi: può capitare ancora di tutto, ma rimaniamo concentrati sulla nostra prossima partita perché solo così possiamo fare bene».

IL KO – Pioli torna su Inter-Milan 3-0 di martedì scorso: «Molta delusione c’è stata. È inutile negarlo, volevamo la finale di Coppa Italia e sapevamo quanto era importante il derby. Dalla delusione dobbiamo portare via qualcosa e l’abbiamo fatto, il campionato è ancora lì e noi ci crediamo».