Pioli: «Griglia scudetto? Inter favorita, ma noi forti. Ci sarà più equilibrio»

Stefano Pioli ha tenuto oggi la conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato del Milan. Il tecnico rossonero vede l’Inter favorita per la vittoria di un campionato che si aspetta comunque molto equilibrato.

EQUILIBRIO IMPORTANTE – Pioli crede che sarà un campionato molto equilibrato: «Penso che siamo una squadra forte. Questo non significa che vinceremo tutto, ma se accoppiamo umiltà e determinazione possiamo fare bene. Il campionato è di alto livello, le 7 squadre che possono vincere sono vicine. L’equilibrio sarà lì, ma dobbiamo avere la nostra mentalità e provare a vincere ogni singola partita».

LA GRIGLIA – Pioli non vuole fare griglie scudetto, ma ritiene che comunque l’Inter sia da considerare la favorita per la vittoria del titolo: «Secondo me sono 7 squadre che possono vincere lo scudetto. Credo ci sarà più equilibrio dell’anno scorso, dove solo l’Inter è riuscita a staccarsi e molto è stato dovuto al fatto di essere uscita dalla Champions a dicembre. Le altre se la sono giocata fino all’ultimo. Chi vince è sempre favorito, quindi l’Inter è favorita, ha perso giocatori importanti ma ne ha presi altri. La Juventus è forte, siamo forti noi, Atalanta, Napoli, Lazio. Sarà un campionato molto complicato per tutti. Giocare contro queste squadre significa avere scontri difficili in cui ci può stare non vincere, per questo diventano importanti le altre partite. Dovremo essere concentrati, le griglie lasciano il tempo che trovano».