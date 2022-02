Pioli: «Formazione vista Inter? No, una alla volta! Regalo? Manca tanto»

Pioli ha deciso di schierare la formazione migliore possibile per il Milan contro l’Udinese (vedi articolo). A pochi minuti dal calcio d’inizio il tecnico, a DAZN, si è espresso sulle scelte in vista del derby con l’Inter di martedì in Coppa Italia.

NESSUN CALCOLO – Stefano Pioli rigetta di pensare all’Inter in Coppa Italia: «Abbiamo sempre ragionato così. Nel senso: cerco di mettere la formazione migliore perché tutte le partite sono difficili e complicate. Una partita alla volta, anche perché l’avversario di oggi sarà difficile e ci vuole una formazione importante. Ultimo regalo da Inter e Napoli nello scorso turno? Mancano ancora tantissime partite, succederanno altre giornate dove le squadre davanti non vincono. Il girone di ritorno di norma è sempre più difficile, concentrati su di noi poi gli altri risultati dipendono dalle avversarie».