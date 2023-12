Pioli: «Volevo il filotto per accorciare davanti. Obiettivo Milan resta!»

Il Milan cade rovinosamente a Bergamo, perdendo tre punti che potevano essere utili all’inseguimento dell’Inter. Della sconfitta rossonera parla Stefano Pioli su Dazn.

– Mentre l’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese, il Milan complica la sua posizione nella sfida con l’Atalanta. Stefano Pioli dice la sua sulla situazione rossonera: «In parità numerica sembrava che l’inerzia nel finale fosse più dalla nostra parte. Avevamo ripreso due volte il risultato e la partita la stavamo facendo. Bisogna essere più attenti e più lucidi nelle scelte difensive. Sono errori che stasera ci costano tanto. Quando si prende tre gol vuol dire che non abbiamo lavorato bene e di squadra in fase difensiva. Non ci si può attaccare all’inferiorità numerica però era una partita da portare a casa almeno con un risultato positivo e invece usciamo con una sconfitta che è pesante. Nel primo tempo abbiamo giocato anche meglio dei nostri avversari ma non siamo riusciti a concretizzare. E dopo nel secondo tempo sicuramente abbiamo commesso qualche ingenuità che in queste partite pesano. Volevamo assolutamente un risultato diverso e dare continuità a due vittorie. Non esserci riusciti deve diventare una valutazione profonda da parte nostra. Non era il risultato che volevamo e questo dispiace molto. Adesso dobbiamo pensare alla Champions League e poi torneremo al campionato con ancora più attenzione e determinazione. Noi volevamo continuità e un flotto di vittorie per cercare di accorciare davanti. Se non ci riesci è chiaro che devi guardare anche le spalle. Non cambio idea su quelli che sono i nostri obiettivi. I primi quattro posti lo sono ma è altrettanto vero che vorremmo fare qualcosa di più. In questo momento però dobbiamo pensare meglio a fare tante cose, poi penseremo alla classifica. Stasera era un’occasione che non siamo riusciti a portare a casa».