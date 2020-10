Pioli: “Europa League, il derby con l’Inter ci ha portato via energie fisiche”

Pioli Milan

Pioli, ex allenatore dell’Inter oggi del Milan, impegnato tra l’altro in Europa League, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida contro il Celtic facendo riferimento inevitabilmente al derby con l’Inter.

DERBY ED ENERGIE – Pioli è sicuro dei suoi mezzi, e in vista della sfida contro il Celtic fa riferimento al derby con l’Inter: «Noi siamo il Milan e dobbiamo puntare a far bene ogni singola partita. Ho a disposizione una rosa di giocatori forti e volenterosi, un gruppo coeso. Gli esami non finisco mai. Credo che la squadra stia bene, perché è la testa che comanda le gambe. Il derby ci ha portato via tante energie sia mentali che fisiche, come accade sempre in questo periodo avremo un blocco di tre settimane dove giocheremo sette volte».

L’OBIETTIVO – Pioli fissa l’obiettivo Champions League passando da campionato o dalla vittoria dell’Europa League: «Sarò soddisfatto del nostro percorso europeo se passeremo il girone. Vogliamo tornare in Champions e abbiamo due strade: o vincere l’Europa League o fare un grande campionato e arrivare nelle prime quattro in classifica».