Pioli esclude Conte: “Migliori allenatori in circolazione? Solo due italiani”

Stefano Pioli, ex allenatore dell’Inter oggi tecnico del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport 24”, rispondendo ad una domanda riguardo i migliori tecnici italiani ha snobbato l’attuale tecnico nerazzurro.

NO CONTE – Secondo Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, Antonio Conte non è tra i migliori allenatori italiani. Per il tecnico rossonero la risposta è chiara: «Migliori tecnici italiani? Io continuo a credere che i migliori restino Ancelotti e Allegri».