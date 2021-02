Pioli dribbla Inter-Lazio: «Pensiamo solo al Milan! Di scudetto parlo a maggio»

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Pioli – ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina del Milan -, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Spezia, non vuole sentir parlare della parola “scudetto”. Almeno ora

TESTA AL CAMPO – La giornata che vede contrapposte due delle sue ex squadre (Inter-Lazio, ndr) interessa relativamente a Stefano Pioli, concentratissimo sul suo Milan ospite dello Spezia: «Parlate sempre di weekend snodo e partita della svolta. Noi dobbiamo pensare solo alla nostra partita e dare il massimo per portare a casa il possibile. Nel calcio ha sempre parlato il campo, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Provare a dare il massimo per raggiungere qualcosa di insperato a inizio stagione. Ancora non sappiamo quale potrà essere il nostro massimo. La parola “scudetto” la nominerò per la prima volta a maggio, io». Queste le dichiarazioni di Pioli relative alla lotta tricolore.