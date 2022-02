Pioli: «Doppio Derby? Partite stimolanti. L’Inter è sempre molto forte»

Stefano Pioli, su Canale 5 nel post Milan-Lazio (vedi report), ha risposto alla domanda sulla semifinale contro l’Inter in Coppa Italia. Il tecnico rossonero non si voluto sbilanciare più di tanto

STIMOLI − Pioli alla domanda sulla doppia sfida contro l’Inter in Coppa Italia: «Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquisire più consapevolezza e vincere questa importante partita contro la Lazio. Derby in Coppa Italia? Sono sempre partite molto particolari da preparare ma anche molto stimolanti. Entrambe le squadre daranno il massimo per vincere contro avversari che sono sempre molto forti. Napoli-Inter? Un pensierino per far si che questa settimana diventi perfetta è la vittoria con la Sampdoria, settimana iniziata bene manca questa partita per concluderla in meglio. Quello che fanno le altre squadre non lo possiamo determinare noi. Contro l’Inter saranno due sfide difficili e stimolanti ma ce la giocheremo».