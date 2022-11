Pioli: «Dopo sosta può iniziare altro campionato. Complimenti al Napoli!»

Pioli ha parlato nel post di Cremonese-Milan, match terminato 0-0 (vedi articolo). Il tecnico risponde alla domanda sulla classifica. Rossoneri a -8 dal Napoli. L’Inter domani potrebbe accorciare a meno tre sui cugini

NUOVO CAMPIONATO − Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, si è espresso in merito alla corsa Scudetto: «Tanti gli otto punti dal Napoli, questa classifica non ci può piacere. Domenica vediamo di vincere, ora con la sosta cercheremo di mettere le cose nuovamente a posto per farci trovare pronti da gennaio. Convinto che possa iniziare un nuovo campionato dopo il Mondiale. Complimenti al Napoli».