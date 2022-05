Pioli dopo ko dell’Inter: «Unica volta che non ho parlato alla squadra» – CdS

L’Inter ha perso il recupero della 20′ giornata contro il Bologna con i nerazzurri che hanno gettato alle ortiche la possibilità di volare al primo posto in classifica. Ora serve anche un passo falso del Milan con Stefano Pioli che però è cauto.

FOCUS – L’Inter aveva la chance di volare al primo posto togliendo l’asterisco dalla classifica di Serie A. Contro il Bologna però è arrivato un ko pesante che ora permette al Milan di avere il destino nelle proprie mani. I nerazzurri infatti, anche vincendole tutte, rimarrebbero dietro ai rossoneri in caso di conquista di almeno 10 punti nelle ultime quattro partite. Stefano Pioli ieri in conferenza però si è dimostrato concentrato e per nulla distratto dal ko dell’Inter. «Io parlo sempre alla squadra, ma non l’ho fatto dopo il ko dell’Inter» ha affermato ieri in conferenza come riporta il Corriere dello Sport. Insomma, l’Inter deve mettere pressione al Milan in tutti i modi e sperare che questa calma olimpica svanisca nel nulla.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno