Pioli: “Dopo il derby magari si ha di meno, ma Milan squadra non normale”

Pioli Milan

Pioli ha parlato a Sky Sport nell’immediato post partita di Celtic-Milan 1-3, debutto in Europa League dei rossoneri (vedi articolo). Il tecnico ritiene che, dopo il derby vinto cinque giorni fa contro l’Inter, la sua squadra sia riuscita a mantenere la continuità.

COME FERMARLI? – Il Milan non perde dall’8 marzo, e stasera ha esordito bene in Europa League battendo 1-3 il Celtic. Per Stefano Pioli la partita di oggi è iniziata dopo il successo sull’Inter: «Era molto importante dimostrare di non essere una squadra normale. Nel senso: le squadre normali dopo una vittoria così prestigiosa, così voluta e così sofferta come il derby magari la partita successiva poi dimostrano meno motivazioni, meno stimoli e meno motivazioni. Noi abbiamo approcciato bene la gara ed è così che dobbiamo fare: è così che vogliamo continuare a provare a vincere ogni singola partita».