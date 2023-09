Pioli: «Domani per dimostrare che il Milan non è quello contro l’Inter!»

Dopo la disastrosa sconfitta contro l’Inter il Milan deve tornare subito in campo per la prima sfida di Champions League. Alla vigilia della sfida Pioli interviene su Sky Sport 24.

DELUSIONE – Stefano Pioli racconta le sensazioni del Milan dopo la disfatta di San Siro contro l’Inter e prima del ritorno in Champions League: «Normale che avevamo tante aspettative sul derby. Siamo arrivati molto fiduciosi e convinti ma il risultato e la prestazioni non sono stati quelli che ci aspettavamo. Quindi la delusione è stata forte. Per fortuna, a parte ieri, abbiamo cominciato a pensare alla partita di domani. Il girone è tosto ma l’esperienza del passato ci hanno insegnato che tutto è possibile, che siamo il Milan, e quindi cercheremo di affrontarlo nel modo migliore. Alleno un gruppo consapevole, molto responsabile, unito e forte. Purtroppo viviamo di queste emozioni fortissime, in positivo e in negativo. La delusione è stata tanta ma siamo consapevoli che è l’inizio di stagione e domani abbiamo l’occasione di dimostrare che non siamo quelli della partita contro l’Inter. Ma che possiamo fare meglio. In questo momento serve poco parlare e tanto fare e dimostrare. Questo è quello che mi aspetto dalla squadra e da me stesso. Cosa traggo dalla sconfitta con l’Inter? Domani sarà un tipo di partita diverso. I difensori non avranno la parità numerica. L’Inter giocava con due punti, il Newcastle con una punta sola. A livello di scaltrezza, di attenzione e di furbizia sicuramente abbiamo pagato e questa è una cosa che dobbiamo portare avanti nel tempo. Portiamo avanti questi insegnamenti sapendo che abbiamo le nostre caratteristiche e i nostri principi di gioco, dobbiamo portarli avanti con grande attenzione».