Pioli, al termine di Parma-Milan 1-3 (vedi articolo), ha parlato a Sky Sport. Il tecnico rossonero, in relazione alle prime posizioni, non pensa più all’Inter (citata fin troppe volte da lui durante la stagione, nonostante quanto ha detto ieri) ma solo alla Champions League.

DISCORSO CHIUSO – Stefano Pioli dimentica la corsa all’Inter: «Vogliamo riportare il Milan in Champions League. Sappiamo che dobbiamo superare squadre importanti come Juventus, Napoli, Atalanta e Roma: quello è l’obiettivo. La partita di oggi è importante. L’espulsione di Zlatan Ibrahimovic? Mi ha assicurato che è durata un po’ la cosa, ma non ha assolutamente offeso l’arbitro. Non ho parlato con Fabio Maresca, non so le sue motivazioni. Ho detto che settantacinque punti dovrebbe essere la quota giusta, però noi ci stiamo giocando la Champions League con squadre in grado di vincere sette-otto partite su nove. Non dobbiamo fare calcoli, forse noi ci siamo messi troppo a pensare in avanti, al futuro e ad altre situazioni. Se tu resti troppo alla partita precedente non riesci a pensare alla prossima, e se vai troppo in là non prepari quella dopo».