Pioli: «Al derby tutto male. Milan fortunato a rigiocare subito»

Pioli ammette come il Milan sia fortunato, ma non per l’ennesima vittoria rocambolesca a suon di rimpalli a favore ed errori arbitrali. Dopo lo 0-1 col Genoa l’allenatore ritiene che ai suoi abbia fatto bene aver avuto partite difficili nell’immediatezza del derby perso 5-1 con l’Inter.

AVANTI CON L’AIUTO – Stefano Pioli e il Milan sono primi in classifica, con un regalo enorme dell’arbitro. A Sky Sport l’allenatore parla della classifica: «Essere in testa ci dà tantissima convinzione per il futuro, sapendo che ci sono tante cose su cui possiamo fare meglio e crescere. La classifica? No, è troppo presto. Chiaramente ci sono tre-quattro squadre che credo lotteranno per vincere lo scudetto. Non è questo il momento di guardare la classifica, ma per la fiducia, l’autostima e perché arriva la sosta e abbiamo fatto un periodo tosto. Chiuso il cerchio dopo il derby? Possiamo anche parlarne. È andato male tutto quello che pensavamo potesse andare meglio, ma non è che potevamo fermarci lì. Siamo stati fortunati nel tornare a giocare e nell’avere una partita così importante come la Champions League col Newcastle United, ci ha aiutati a continuare. Però il campionato è lungo, adesso c’è la sosta e ce la prendiamo tutta».

LA REAZIONE – Pioli ritiene che il 5-1 all’Inter abbia rilanciato il Milan: «Otto partite sono troppo poche per guardare la classifica, ma è chiaro che fa piacere essere davanti a tutti e aver ottenuto quattro vittorie consecutive dopo la sconfitta nel derby. Abbiamo più possibilità e più giocatori che possono fare la differenza, ma questo è ovvio. Alla fine è la qualità del giocatore che fa il gol, quest’anno abbiamo tanti giocatori che possono risolvere la partita».