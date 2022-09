Pioli: «Derby, 70 minuti di ottimo calcio. Ora voltiamo pagina»

Stefano Pioli vuole voltare subito pagina dopo il derby contro l’Inter. Il tecnico del Milan, intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara contro il Salisburgo, ha ricordato la prestazione con i nerazzurri, ma ha sottolineato anche la necessità di pensare alla prossima sfida.

OTTIMO CALCIO – Stefano Pioli torna sul derby vinto contro l’Inter, ma senza volersi soffermare troppo sulla prestazione per non perdere la concentrazione sulle prossime sfide: «Ci rimane la consapevolezza di aver fatto un ottimo calcio per 70 minuti. Ma domani è una partita diversa. Non dobbiamo pensare al campionato, il Salisburgo è una squadra molto difficile da affrontare».