Pioli: «Derby? È un nuovo inizio. La vetta oggi non conta niente!»

Il Milan domani aprirà la settima giornata di Serie A affrontando in casa la Lazio. Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match

PERCORSO − Stefano Pioli, in conferenza stampa, risponde così sul cammino del Milan: «Il Derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo introdurre domani la nostra miglior prestazione. Ora dare continuità alle nostre ultime partite. Essere in testa? La vetta in questo momento non conta niente, conta la voglia di approcciare e impattare bene le partite. Non esistono partite semplici». Inter e Milan sono appaiate in classifica a quota 15 punti.