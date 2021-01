Pioli: «Derby con l’Inter di coppa credo martedì. In 7 per lo scudetto»

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Pioli anticipa una questione legata al calendario: il derby di Coppa Italia Inter-Milan dovrebbe essere martedì 26. Intervistato da Sky Sport dopo lo 0-2 a Cagliari (vedi articolo), l’allenatore rossonero ha parlato della corsa per il titolo.

DISTACCO – Il Milan stasera ha vinto 0-2 in casa del Cagliari, con una doppietta di Zlatan Ibrahimovic (il primo su rigore generosamente concesso dal solito arbitro Rosario Abisso). Stefano Pioli, però, non vuole parlare del +3 sull’Inter: «Pensiamo soprattutto a noi stessi, ci mancherebbe altro. Noi pensiamo a dare il massimo ogni partita, tutte sono complicate e questa stagione è così. Richiedo grande attenzione e grande partecipazione, perché tutti possiamo essere chiamati in causa. Abbiamo fatto una grande partita e vinto meritatamente. A marzo, o aprile, vedremo la classifica. Sabato abbiamo l’Atalanta, martedì credo avremo il derby contro l’Inter. Poi a metà febbraio di giovedì giochiamo a Sarajevo, avremo il derby e poi il ritorno di coppa e giochiamo a Roma. C’è bisogno di turnover, tante energie, non correre rischi e non avere tanti infortuni. Abbiamo tirato il collo da ottobre a dicembre a tanti giocatori e abbiamo avuto tanti infortuni: sono molto contento che la società ci fa provare a migliorare. Simon Kjaer non si è fatto male, ha questo fastidio che lo preoccupa un po’: non gioca libero».

TANTE IN CORSA – Pioli, per la volata per il titolo, non mette solo Inter e Milan: «Sette squadre in Italia sono fortissime e tutte lotteranno per vincere lo scudetto ed entrare in Champions League. E chi non andrà in Champions League non dirà di aver fatto una buona stagione. Noi dobbiamo provare ad arrivare nelle prime quattro: questo è il nostro obiettivo. Il percorso che stiamo facendo ci deve dare fiducia e consapevolezza, sapendo che tutte le partite saranno come stasera