Pioli: «Derby gara molto difficile! Inter rimane la favorita per lo scudetto»

Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Milan-Porto, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League finita sul risultato di 1-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

ENERGIE – Stefano Pioli al termine di Milan-Porto ha modo di parlare anche del prossimo impegno di campionato con l’Inter: «La squadra sta bene, è chiaramente dispiaciuta perché volevamo la prima vittoria in Champions League ma sono certo che sia in grado di recuperare tutte le energie per la gara. Il derby è una sfida importante e sono sicuro che sarà un’altra gara molto difficile perché la nostra avversaria, l’Inter, la scorsa stagione ha vinto meritatamente lo scudetto e rimane la favorita. Ci sarà da giocare una partita di alto livello e abbiamo le qualità per farlo».