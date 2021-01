Pioli: Â«Derby con l’Inter? Penso solo all’Atalanta. In sette per lo scudettoÂ»

Pioli: «Derby con l’Inter? Penso solo all’Atalanta. In...

Pioli: «Derby con l’Inter? Penso solo all’Atalanta. In sette per lo scudetto»

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia di Milan-Atalanta, gara che chiude il girone d’andata della squadra rossonera. Il tecnico ha parlato del derby di Coppa Italia con l’Inter in programma martedì e sulla corsa scudetto.

CONCENTRATO – Queste le parole di Stefano Pioli: «Derby con l’Inter di martedì? Penso solo alla gara di domani. Appena finita penseremo alla gara di martedì, altrettanto importante perché è un’altra competizione a cui teniamo, ma la nostra mentalità è questa. Se temo di più l’Inter, la Juventus o lo stesso Milan? Noi guardiamo a noi stessi, dobbiamo consolidare quello che stiamo facendo e se possibile migliorarlo. Nell’ultima partita, a Cagliari, abbiamo giocato uno dei match migliori. Se riusciamo ad essere intensi abbiamo più possibilità di vincere. Non pensiamo ai nostri avversari, ci sono sette squadre che possono lottare per i primi posti in classifica, tante squadre possono vincere lo scudetto e tante squadre possono uscire dalle prime quattro».