Pioli consegna lo Scudetto: «Vinto dai nostri tifosi». Poi insiste sull’orario

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan. Il tecnico rossonero elogia i propri tifosi per poi avanzare una lamentela sulla contemporaneità in campo con l’Inter

MOTIVAZIONE − Stefano Pioli convinto sulla concentrazione dei suoi giocatori dopo il KO con l’Inter: «Siamo motivati per vincere la gara di domani. E’ un momento elettrizzante perché ci stiamo giocando lo scudetto e siamo tuttora primi in classifica. I nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori. Averli anche domani in modo numeroso ci da un’ulteriore spinta. Conta poco il post derby, conta solo ciò che daremo domani».

CONTEMPORANEITÀ − Pioli insiste sul giocatore allo stesso orario: «Onestamente le ultime due giornate sarebbe giusto farle allo stesso orario con l’attuale situazione. Nessuno ha chiesto il mio parere, concentriamoci su altre cose».