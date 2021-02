Pioli: Â«Classifica? Conti si fanno alla fine. Con l’Inter tante occasioniÂ»

Pioli: «Classifica? Conti si fanno alla fine. Con l’Inter tante occasioni»

Pioli Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida dei rossoneri contro la Roma. Il tecnico ha parlato della classifica e delle occasioni create nelle ultime gare, tra cui anche quella contro l’Inter della scorsa settimana.

OCCASIONI E CLASSIFICA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle prestazioni nelle ultime partite (tra cui quella contro l’Inter, persa per 0-3) e della situazione in classifica: «Pochi gol? Con lo Spezia non abbiamo creato, ma nelle altre partite abbiamo creato tante occasioni. Dobbiamo tornare a giocare di più nella metacampo avversaria, perché più tempo passiamo lì e più possibilità abbiamo di segnare e meno di prendere gol. Per ora guardo alla partita di domani, alla classifica guarderò poi. Non abbiamo paura di nessuno e i conti si fanno alla fine. Sappiamo che dobbiamo fare di più, però siamo tutte lì in pochi punti. Quello di domani è uno scontro diretto e come ogni scontro diretto i punti valgono doppio».