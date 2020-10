Pioli: “Chi ci sarà con l’Inter? Romagnoli potrebbe! Rebic e Ibrahimovic…”

Stefano Pioli Milan

Pioli è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Spezia, sfida vinta dai rossoneri per 3-0. Il tecnico milanista guarda al derby con l’Inter, che andrà in scena dopo la sosta, ma non si sbilancia su infortunati e convalescenti

VERSO IL DERBY – Stefano Pioli arriva al derby con l’Inter da primo in classifica a punteggi pieno. Il tecnico rossonero, parlando di infortunati e convalescenti da Coronavirus, preferisce non sbilanciarsi: «Chi può recuperare per il derby? Credo che per Ante Rebic sara importantissima la settimana prossima, ha ancora un po’ di dolore al gomito. Alessio Romagnoli sta meglio e potrebbe essere a disposizione per il derby. Mateo Musacchio deve aspettare ancora un pochino. Per Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte dobbiamo aspettare, è una situazione in cui non possiamo decidere noi».