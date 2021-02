Pioli cerca riscatto con l’Inter: Â«Dimostrare che non siamo quelli di oggiÂ»

Pioli cerca riscatto con l’Inter: «Dimostrare che non siamo quelli di oggi»

Pioli ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 2-0, senza mai tirare in porta, del Milan in casa dello Spezia (vedi articolo). A otto giorni dal derby il tecnico ritiene che i rossoneri dovranno reagire, anche se prima c’è la trasferta di Europa League contro la Stella Rossa giovedì. Queste le sue dichiarazioni, anche sull’infortunio di Rebic.

KO PESANTE – Spezia-Milan finisce 2-0, se l’Inter vince domani arriva al derby davanti. Questa l’analisi di Stefano Pioli: «Dobbiamo reagire, sicuramente lo faremo. Questa, di fatto, è la nostra prima sconfitta: meritata. Abbiamo trovato un avversario che ci ha giustamente punito, però sapremo rialzarci. È stata una brutta serata per tutti: per me e la squadra. Adesso ripartiremo sicuramente come abbiamo sempre fatto. Non siamo una squadra capace di vincere le partite sporche, perché abbiamo sempre cercato di vincere col nostro gioco. Gli avversari ci hanno messo sotto, bisogna ripartire con forza e determinazione perché non siamo questi qua».

VERSO IL DERBY – Pioli ritiene che il Milan resti sul pezzo: «Ci mancherebbe altro che non sia così. Siamo consapevoli della partita negativa che abbiamo fatto, ma altrettanto delle nostre qualità. La prossima partita (l’Europa League con la Stella Rossa di Dejan Stankovic prima dell’Inter, ndr) è molto importante, chi ha visto la nostra settimana in allenamento non poteva pensare a una sconfitta del genere. Dobbiamo dimostrare che non siamo quelli di stasera, e lo faremo».

INFORTUNIO – Non c’era Ante Rebic stasera in Spezia-Milan, per un infortunio. Pioli dà le condizioni del croato, che per il derby dovrebbe esserci: «Durante l’allenamento di ieri ha avuto un trauma, una mezza distorsione al tendine rotuleo. Gli ha sempre dato un problemino, non era in grado di scendere in campo. Non dovrebbe essere qualcosa di particolarmente grave, dovrei averlo a disposizione per la trasferta di giovedì».