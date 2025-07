Pioli avvisa pure le ex (Inter compresa): «Sarà Fiorentina competitiva»

Pioli è ritornato in Serie A e nella prossima stagione allenerà la Fiorentina. Si tratta della sua seconda esperienza sulla panchina viola. Messaggio pure alle altre avversarie, l’ex Inter compresa.

COMPETITIVA – Stefano Pioli, nuovo allenatore della Viola, lancia un messaggio alle avversarie in campionato, comprese le ex Inter e Milan: «È chiaro a inizio stagione hai le motivazioni al massimo e le ambizioni alte, ma vogliamo creare una Fiorentina competitiva, che giochi un calcio non so se divertente ma che piaccia a noi; che vada a giocarsi ogni partita con grande convinzione e determinazione per tenere alti i nostri colori».