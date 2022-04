Pioli assurdo: «Milan-Bologna non più facile degli impegni di Inter e Napoli!»

Stefano Pioli, su Dazn, ha commentato la gara col Bologna concentrandosi anche sulla lotta scudetto con tre squadre coinvolte. Oltre al suo Milan anche l’Inter e il Napoli.

EQUILIBRIO − Le parole di Pioli nel post-gara dopo lo 0-0 del Milan: «Contro il Bologna ci è mancato solamente il gol. Abbiamo fatto di tutto per fare la partita perché abbiamo giocato e lottato. È un onore essere al primo posto, quasi tre anni fa eravamo in tutt’altra posizione. Abbiamo lottato tanto per essere qua. Chi vincerà lo scudetto? Ho sempre detto che sarebbe stato un campionato equilibrato. Ora ci sono tre squadre che lotteranno fino alla fine, noi, Inter e Napoli».

ASSURDITÀ – Pioli, nella giornata di Atalanta-Napoli 1-3 e Juventus-Inter 0-1, riesce nell’impresa di lamentarsi del calendario del Milan: «Penso che la partita con il Bologna non sia stata un impegno tanto più facile rispetto a quelli di Inter e Napoli. Abbiamo lavorato tanto per essere qui e continueremo a farlo per rimanerci».