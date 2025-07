Pio Esposito ‘travolto’, poi una richiesta: «Doppia cifra quest’anno!»

Bagno di folla per i fratelli Esposito, che sono arrivati insieme ad Appiano Gentile per iniziare il raduno dell’Inter. Per il piccolo Pio classe 2005 pure una richiesta da una tifosa nerazzurra.

RICHIESTA – Il raduno dell’Inter è scattato questa mattina (vedi articolo) e i giocatori sono stati travolti dalla passione di Appiano Gentile, ricolma di anime nerazzurre. Tra i giocatori ben accolti i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Il primo lascerà il nerazzurro per sistemarsi altrove, mentre il secondo, classe 2005, rimarrà all’Inter per completare il pacchetto offensivo di Cristian Chivu. Tutti credono nelle sue potenzialità, dalla dirigenza all’allenatore, passando per gli stessi tifosi. Ecco perché dopo aver scattato selfie e firmato autografi, Pio ha sorriso pure davanti ad una richiesta di una tifosa: «Doppia cifra quest’anno Pio». Insomma, ci sono grandi aspettative nei suoi confronti.

Pio Esposito protagonista al raduno dell’Inter

PATRIMONIO – Pio Esposito sarà sicuramente uno dei protagonisti del raduno dell’Inter. Pio è una promessa luminosa del calcio italiano e dell’Inter. Nei giorni scorsi, il suo agente Mario Giuffredi ha rivelato di come la Beneamata abbia rifiutato pure offerte da 50 milioni di euro su Esposito. L’attaccante campano del 2005 è un patrimonio e dopo i 19 dello scorso anno allo Spezia in Serie B vorrà crescere e maturare nella sua squadra del cuore.