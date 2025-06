Pio Esposito, talento azzurro: l’Inter vuole blindarlo

L’Inter non vuole sbagliare questa occasione ed è pronta a blindare Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro potrebbe partire solo in prestito, ma saranno da capire le intese con Chivu che lo ha già allenato in Primavera.

LOS ANGELES – Anche se non potrà scendere in campo, Pio Esposito è volato negli Stati Uniti con l’Inter per prendere parte al Mondiale per Club. Una presenza simbolica, certo, ma altamente significativa: il club nerazzurro vuole dimostrare con i fatti quanto creda nel giovane attaccante campano, considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano. Classe 2005, cresciuto nel vivaio interista, Pio Esposito ha saputo mettersi in mostra in Primavera e poi in Serie B, dove ha raccolto minuti importanti. Nonostante un infortunio che lo terrà fermo per le prime fasi della preparazione, il club di Viale della Liberazione ha deciso comunque di portarlo negli USA insieme alla prima squadra. Un gesto che non è solo di stima, ma anche una chiara dichiarazione d’intenti: l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del controllo sul suo cartellino.

Inter, Pio Esposito ben visto da tutti! Ci sarà da lavorare

CONTROLLO – Il club è aperto all’idea di un prestito per consentire al ragazzo di accumulare ulteriore esperienza, ma solo a condizioni ben precise. La priorità resta quella di mantenerne la proprietà e seguirne da vicino la crescita. Marotta, Ausilio e Baccin lo ritengono un potenziale crack del calcio italiano e lo stanno gestendo con cura, proteggendolo anche dalle numerose sirene di mercato che iniziano a suonare. In un’estate in cui l’Inter sta rinnovando profondamente il proprio reparto offensivo, la scelta di trattenere Pio Esposito o, al massimo, di prestarlo con clausole vantaggiose, dimostra quanto il club punti su di lui per il futuro. Non solo un investimento tecnico, ma un vero e proprio simbolo della linea verde nerazzurra.