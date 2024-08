Pio Esposito subito in gol: «Sono maturato in Serie B. Voglio migliorare»

Francesco Pio Esposito ha segnato alla prima giornata di Serie B ieri al ritorno con la maglia dello Spezia. L’attaccante in prestito dall’Inter ha spiegato la sua scelta in estate sui canali ufficiali del club.

ESORDIO CON GOL – Francesco Pio Esposito ha segnato e portato un punto al suo Spezia alla prima di Serie B. L’attaccante ha parlato in questo modo: «La stagione scorsa mi è servita a maturare e quest’anno credo che questo si farà sentire, perché conosco maggiormente la categoria e voglio dare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi. In avanti abbiamo tante opzioni, siamo tutti complementari e questa concorrenza aiuta tutti a migliorarsi e a lavorare al massimo in settimana, anche perché sono tutti grandi lavoratori e calciatori forti, un aspetto che non può far altro che spingerci a vicenda a dare qualcosa in più».

OBIETTIVI – Esposito ha poi aggiunto: «Non ho messo un limite dal punto di vista realizzativo, ma di sicuro voglio migliorarmi sotto quell’aspetto e ho capito come fare maggiormente la differenza in area di rigore e come poter essere più cinico, anche nell’aiuto ai compagni. Stiamo proseguendo sulla strada intrapresa da gennaio in poi, ci conosciamo molto bene, siamo un gruppo unito e sono molto entusiasta per quello che ci attenderà in questa stagione. Vivere un derby alla prima è stato subito emozionante e stimolante, chiaro che la nostra vittoria ci sarebbe potuta stare senza problemi, ma alla fine il pareggio è un buon risultato e lo portiamo a casa con grande determinazione».