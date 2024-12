Ancora Pio Esposito: lo Spezia vince grazie a un gran gol del gioiello dell’Inter!

Francesco Pio Esposito è nuovamente il protagonista di una sfida di Serie B del suo Spezia: grazie a un potente tiro dal limite dell’area del giovane di proprietà dell’Inter, la squadra ligure ha sconfitto di misura il Catanzaro.

ANCORA DECISIVO – Francesco Pio Esposito è ormai una garanzia per le ambizioni di promozione dello Spezia. Grazie alla nona rete in Serie B del calciatore di cui l’Inter detiene il cartellino, infatti, la squadra ligure ha battuto con il punteggio di 1-0 il Catanzaro. Il gol del definitivo vantaggio della squadra allenata da Luca D’Angelo è arrivato con un potente destro del classe 2005 dal limite dell’area. Con questa vittoria, i liguri si trovano ora al secondo posto in classifica con 38 punti all’attivo, a 5 punti dal Sassuolo capolista.

Pio Esposito nel futuro dell’Inter? Ora lo Spezia, poi il possibile grande salto

LO SCENARIO – L’Inter, dal canto suo, non può che essere gratificata del rendimento di un calciatore su cui punta con forza per il futuro. A dimostrazione di ciò, i nerazzurri hanno finora respinto senza remore il corteggiamento del Napoli per il calciatore stabiese, segnalando una volontà chiara nel senso di anteporre il ragionamento tecnico a quello economico. Ciò che il classe 2005 deve fare è proseguire nella direzione intrapresa in queste stagioni in Liguria, affiancando a delle doti offensive evidenti una disponibilità al miglioramento non comune.