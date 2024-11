Pio Esposito, Spalletti lo esalta: «Sa fare gol, è forte. Ha futuro!»

Francesco Pio Esposito non si ferma più in questa stagione. Altro gol con l’Italia Under-21 che vale il messaggio diretto di Luciano Spalletti. L’intervento su calciospezia.it.

ALTRO GOL – Francesco Pio Esposito ha fame e lo dimostra sempre di più con il passare delle partite. Non solo con lo Spezia, anche con l’Italia Under-21 l’attaccante segna e gioca al meglio per i compagni. Oggi, in Italia-Ucraina, il giocatore di proprietà dell’Inter in prestito in Liguria ha siglato il momentaneo gol del 2-1. Prima aveva già colpito un altro calciatore in orbita nerazzurra, ossia Giovanni Fabbian. La partita si è disputata al Picco di La Spezia, tra gli spettatori c’era anche il ct della Nazionale maggiore Luciano Spalletti.

Pio Esposito, Spalletti vede un futuro brillante!

FUTURO – Lo stesso Spalletti ha rilasciato un commento sulla partita e su Francesco Pio Esposito: «A vederlo da fuori è stato un impegno tosto, è venuta fuori una bella partita. Per la Nazionale arrivano tante indicazioni: Nunziata è bravo anche nella costruzione delle menti, e insieme a Viscidi sta facendo un grande lavoro. Come è già successo, anche in futuro andremo ad attecchire in questa Nazionale. Esposito? Sa giocare a calcio, sa fare gol, è forte fisicamente, può avere un ottimo futuro. Questa Nazionale Under 21 è forte: si sta costruendo una squadra con giocatori tecnici, altri tosti da un punto di vista di struttura, se la giocherà con tante squadre»