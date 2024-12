Pio Esposito: «Sogno nel cassetto? Tornare all’Inter un giorno!»

Tra i tanti rappresentati dell’Inter presenti all’evento del Gran Galà del Calcio di questa sera, c’è anche il giovane Francesco Pio Esposito che attualmente veste la maglia dello Spezia. Le parole dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

IL SOGNO – Francesco Pio Esposito, intercettato da Matteo Barzaghi per Sky Sport 24, dichiara: «È un onore grandissimo stare qui, è pieno di gente importante, con i top del calcio italiano. Un onore stare in mezzo a questi campioni. Oggi si vota la top 11 della Serie A, quindi parliamo dei calciatori più importanti del campionato italiano e per me è un orgoglio grandissimo essere qui. Qual è il mio sogno? Il sogno di quest’anno, mi piace ribadirlo, è sicuramente quello di ritornare in Serie A con lo Spezia. Poi il sogno nel cassetto è quello di tornare un giorno a indossare la maglia dell’Inter. Per un ragazzo che ha fatto dieci anni di settore giovanile credo che il sogno possa essere solo che quello».

Esposito, dal sogno con l’Inter al coraggio di puntare sui giovani

I GIOVANI – In lizza al Gran Galà del Calcio italiano come “il giovane della Serie B”, Francesco Pio Esposito prosegue: «I giovani vanno più forti all’estero? Il confronto che posso fare è quando vado in Nazionale. Con l’Under 19 due anni fa abbiamo vinto l’Europeo a Malta e con l’Under 20 due anni fa siamo arrivati nella finale del Mondiale. Quindi che non ci siano giovani forti in Italia non credo. Sicuramente va cambiato un po’ il modo di pensare e magari avere più coraggio».