Pio Esposito si ferma in allenamento! Le ultime sulle condizioni – SM

Francesco Pio Esposito si è fermato nell’allenamento appena concluso a Charlotte. Le ultime da Sport Mediaset sulle condizioni del giocatore dell’Inter.

CONDIZIONI – Francesco Pio Esposito avrebbe potuto avere un’altra chance da titolare in Inter-Fluminense. Il calciatore nerazzurro aveva convinto chiunque contro il River Plate, segnando anche il primo gol della notte decisivo per il successo. Oggi però è arrivata una pessima notizia e l’ha riportata Angiolo Radice: «Nel campo di allenamento di Charlotte l’Inter sta preparando la partita di lunedì. Pio Esposito si è fermato durante l’allenamento che si è appena concluso. Per lui un problema muscolare, da capire ancora l’entità dell’infortunio. Sta facendo gli esami adesso, è prematuro dire quanti giorni sarà fermo e ci vorranno per riaverlo nel gruppo. Nel giorno del suo compleanno arriva la notizia peggiore possibile per il giovane attaccante. In realtà si è trasformata in una giornata di preoccupazione. A breve ci diranno cosa diranno gli esami. Un’altra notizia addolcisce il colpo. Thuram si è allenato con il gruppo ed è ufficialmente recuperato per la gara con Fluminense». L’attaccante francese perciò potrebbe prendere già il posto di Pio Esposito, anche se le condizioni non saranno ottimali. La sorpresa in bilico è quella di Valentin Carboni dietro Lautaro Martinez.