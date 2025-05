Pio Esposito scala la classifica marcatori in Serie B, altro gol con lo Spezia!

Francesco Pio Esposito è ancora protagonista con lo Spezia: il giocatore in prestito dall’Inter va in gol contro il Cosenza e aggiunge un +1 importante nella classifica marcatori della Serie B.

IN GOL! – Francesco Pio Esposito continua a rendere orgogliosa l’Inter, che da poco ha prolungato il suo contratto fino al 2030. Il giovane attaccante, in prestito allo Spezia, questa sera è sceso in campo per sfidare il Cosenza nella trentottesima giornata di Serie B. A pochissimi minuti dalla fine del primo tempo, quando il risultato sul tabellino segnava già il 2-0 in favore della squadra di Luca D’Angelo, il classe 2005 si è reso ancora protagonista. Al 45′, infatti, l’arbitro consulta il VAR per un possibile calcio di rigore. Dopo aver visionato le immagini sul monitor il direttore di gara non ha dubbi: c’è un tocco di mano del calciatore del Cosenza nell’area di rigore dello Spezia. Sul dischetto si presenta proprio Pio Esposito, che con freddezza al 45’+3′ trasforma il rigore spiazzando con un destro secco il portiere avversario.

Pio Esposito non si ferma, altro gol con lo Spezia!

LA CLASSIFICA – Il gol di Pio Esposito si aggiunge a quelli di Salvatore Elia e Rachid Kouda e manda lo Spezia negli spogliatoi, alla fine del primo tempo, in vantaggio per 3-0 sul Cosenza. Non è tutto, però, perché l’ultima realizzazione avvicina il gioiellino dell’Inter a un traguardo in Serie B: la prima posizione nella classifica marcatori. Attualmente l’attaccante italiano è al secondo posto, con un solo gol in meno del francese del Sassuolo Armand Laurienté.