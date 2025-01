Pio Esposito a rischio caso diplomatico! Due opzioni in ballo – TS

Pio Esposito, ragazzo dello Spezia ma di proprietà dell’Inter, in estate potrebbe diventare un caso diplomatico. E c’è un motivo preciso.

CASO DIPLOMATICO IN VISTA – L’Inter punta molto su Francesco Pio Esposito, attaccante del 2005 dello Spezia, già capocannoniere della Serie B con undici gol all’attivo. Il club nerazzurro crede molto in lui, tanto da considerarlo uno dei migliori 2005 al livello internazionale. Attualmente si trova in Liguria in prestito secco e quindi a fine stagione farà il suo ritorno all’Inter. L’idea è quella di girarlo nuovamente in prestito nella stagione successiva, magari proprio allo Spezia se i liguri centrassero la promozione. Ma in estate c’è il Mondiale per Club e l’Inter potrebbe anche pensare di aggregarlo. Ma non solo, perché nelle settimane della competizione che si terrà negli States, è anche in programma l’Europeo Under 21 (dall’11 al 28 giugno).

Pio Esposito tra Mondiale per Club ed Euro U21: l’Inter poi deciderà

DOPPIA OPZIONE – Pio Esposito rischia quindi di diventare un piccolo caso diplomatico. Andare con l’Inter in America, facendo un’esperienza certamente di indiscusso valore, oppure optare per gli Europei di categoria in Slovacchia. Qui, ovviamente, sarebbe il protagonista assoluto della Nazionale di Carmine Nunziata. Doppio scenario che in estate dovrà essere valutato, scrive Tuttosport, attentamente.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna