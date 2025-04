Pio Esposito riprende lo Spezia: l’interista è decisivo nel pari col Frosinone!

Il Frosinone va in vantaggio due volte sullo Spezia, poi Francesco Pio Esposito recupera il risultato nel finale. Il gol del giocatore in prestito dall’Inter firma il 2-2 definitivo della gara di Serie B.

PRIMO TEMPO – Lo Spezia si presenta a casa del Frosinone per la gara della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. In campo dal primo minuto nell’offensiva schierata da mister Luca D’Angelo c’è Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter fa coppia con Gianluca Lapadula davanti nel 3-5-2 degli aquilotti. Ad avere la meglio all’inizio sono i padroni di casa, che sbloccano il match al 9′ grazie alla rete di Emil Bohinen. Lo Spezia risponde immediatamente al 15′, riportando tutti in parità con Filippo Bandinelli che sfrutta una ribattuta e calcia una botta potente dalla lunga distanza. Gol molto simile dall’altra parte, al 39′, quando è ancora Bohinen a decidere momentaneamente il risultato della sfida: destro secco e potente sotto la traversa e 2-1 per il Frosinone.

Frosinone-Spezia 2-2, Pio Esposito decisivo!

SECONDO TEMPO – Lo Spezia rientra in campo dopo l’intervallo sotto di un gol e prova subito a ribaltare tutto, chiudendo il Frosinone nella sua trequarti. Il gol del pari per la squadra di D’Angelo arriva al 75′ e proprio per mano dell’interista Pio Esposito. Kouda, subentrato dalla panchina, disegna un cross dalla sinistra che arriva in area proprio sulla testa dell’attaccante italiano, a cui basta spingere in porta per siglare il 2-2. Su questo risultato si chiude la sfida di Serie B, nella quale Pio Esposito – fresco di prolungamento di contratto con l’Inter – si rivela ancora decisivo e importante per lo Spezia.