Pio Esposito rientra all’Inter, in dubbio per il Mondiale per Club! Tanti i club in pressing

L’Inter lavora sia al mercato in entrata che allo stesso tempo pensa a come trattenere i suoi giovani talenti. Il nome cerchiato in rosso è quello di Francesco Pio Esposito.

BASE – Rientrato dal prestito allo Spezia, Pio Esposito è tornato ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. L’attaccante campano, classe 2005, è reduce da una stagione positiva in Serie B, ma un problema al ginocchio lo terrà quasi certamente fuori dalla lista dei convocati per la spedizione negli Stati Uniti, dove i nerazzurri affronteranno il Mondiale per Club.

Inter, tante le squadre su Pio Esposito

MERCATO – Il club ha comunque deciso di monitorare da vicino le condizioni fisiche del giovane centravanti, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio nerazzurro. Pio resterà ad Appiano per tutta l’estate e sarà valutato attentamente anche in chiave futura. Nel frattempo, il suo nome comincia a muovere il mercato italiano. In Serie A ci sono diversi club che hanno chiesto informazioni: Bologna, Udinese e Lazio hanno manifestato interesse, ma è il Napoli a muoversi con maggiore decisione. Gli azzurri, infatti, sarebbero pronti a mettere sul tavolo una maxi offerta pur di assicurarsi il più giovane dei fratelli Esposito, già nel giro delle Nazionali giovanili.