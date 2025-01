Pio Esposito in rete contro la Carrarese: Inter gongola!

Francesco Pio Esposito ha siglato la rete del vantaggio dello Spezia nella sfida esterna che i liguri stanno disputando contro la Carrarese: l’Inter pregusta il suo ritorno.

SEMPRE IN GOL – Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, non fa più notizia con i suoi gol con la maglia dello Spezia. Il centravanti ha trovato la rete del momentaneo 1-0 nella sfida che i liguri stanno ora giocando contro la Carrarese. Si tratta del decimo gol stagionale in Serie B da parte del calciatore campano, sulle cui orme si sono mossi top club come il Napoli e il Manchester United. L’Inter si gode la sua crescita, per il momento da lontano, con la consapevolezza di avere tra le mani un patrimonio da gestire con cura.