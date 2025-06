Pio Esposito recupera per l’Urawa Reds: asset futuro dell’Inter – CdS

Contro l’Urawa Reds l’Inter potrà contare anche su Pio Esposito. Il baby attaccante del 2005, recuperato dal problema al ginocchio, potrà essere arruolabile domani sera alle 21 italiane. Il primo step del suo futuro passa proprio dall’America.

RECUPERATO – L’Inter attende Pio Esposito e anche il resto dell’Italia è di questo avviso. Sì, perché da Viale della Liberazione sono convinti di trovarsi in casa l’attaccante dei prossimi anni sia del club nerazzurro che della Nazionale italiana, scarna ad oggi di prime punte capaci di segnare con regolarità e costanza. Esposito è reduce da una stagione super ad appena 19 anni in Serie B con la maglia dello Spezia: 19 gol fatti. Unica pecca: la mancata promozione dei liguri in Serie A, dopo aver perso per 2-3 la finale di ritorno dei playoff contro la Cremonese (Esposito peraltro in gol). Pio ha saltato la prima gara contro il Monterrey per infortunio, ma ora è pronto contro l’Urawa Reds.

Pio Esposito e il legame speciale con Chivu: ora nell’Inter dei grandi

STEP – Il primo step del futuro di Esposito passa proprio dall’America. Dopo aver rinunciato all’Europe U21 in Slovacchia, causa infortunio, l’attaccante di Castellamare si vuole mettere in luce negli States. Non è da escludere una sua permanenza nell’organico dell’Inter di Cristian Chivu, così come l’eventuale prestito in una squadra di Serie A. Una cosa è certa: il legame speciale con l’allenatore rumeno, che lo ha avuto prima nell’Under 14 e poi nella Primavera.

Giorgio Coluccia: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia