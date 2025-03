Pio Esposito guarda al futuro: ieri la firma, domani in campo

Ieri è arrivata la firma sul contratto con i nerazzurri. Domani tornerà a vestire la maglia dello Spezia. Intanto Pio Esposito ha allungato il suo matrimonio con l’Inter. Come vi aveva anticipato in anteprima la redazione di Inter-News.

FIRMA – Francesco Pio Esposito, come annunciato settimana scorsa dalla redazione di Inter-News, ha rinnovato il contratto dell’Inter fino al giugno del 2030. Una prova di coraggio da parte dell’Inter che ha deciso di affidarsi a un giovane attaccante per il suo futuro. Il giovane azzurro, oggi allo Spezia dove si gioca la promozione in A, a partire da giugno potrebbe far parte della spedizione nerazzurra che partita negli Stati Uniti d’America per il Mondiale per Club. Domani intanto, tornerà a vestire la maglia dei liguri, in attesa di capire se da titolare o dalla panchina per via di un piccolo stop fisico.

Inter, Pio Esposito a firmato! Ora inizia il divertimento

FUTURO L’attaccante classe 2005 ha firmato nel pomeriggio in viale della Liberazione, per poi concedersi una cena-premio insieme al procuratore e alla famiglia che lo ha sempre assistito nelle sue scelte. Adesso però, arriva il momento più complicato, con Esposito che dovrà guadagnarsi il posto nell’Inter del futuro e magari restare a Milano a partire dal prossimo anno ed essere la prima scelta di Simone Inzaghi per sostituire uno tra Thuram e Lautaro Martinez.