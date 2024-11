Pio Esposito: «I dirigenti dell’Inter mi chiamano. Un valore!»

Francesco Pio Esposito, calciatore dell’Inter in prestito allo Spezia, ha parlato delle sue ambizioni stagionali, dei contatti che intrattiene con la dirigenza del club nerazzurro e non solo.

UNA RIVELAZIONE – Francesco Pio Esposito, calciatore di proprietà dell’Inter, è stato intervistato da calciomercato.com per trattare di vari temi tra cui quelli a tinte nerazzurre. Il giocatore, attualmente in prestito allo Spezia e sin qui autore di un ottimo inizio di stagione in Serie B, ha confessato di aver intrattenuto vari contatti con esponenti della società nerazzurra negli ultimi mesi: «Ogni tanto mi arriva qualche messaggio dai dirigenti per farmi i complimenti. Ho vissuto per dieci anni più a Interello che a casa mia. Quello è stato il posto in cui sono cresciuto».

Pio Esposito sugli “avversari all’Inter” più solidi da affrontare

UNA CONVINZIONE – Esposito ha poi proseguito soffermandosi sui calciatori, da lui incontrati all’Inter, che lo hanno maggiormente colpito. In particolare, l’attaccante dello Spezia ha focalizzato la sua attenzione sul calciatore che lo ha più impressionato e su quello più difficile da superare: «Per quanto riguarda il primo aspetto, direi Edin Dzeko. Mi ha colpito la sua semplicità nel fare cose difficilissime. In merito all’avversario da fronteggiare, parlo di Milan Skriniar. Lo slovacco è capace di arrivare dovunque».