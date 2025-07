Pio Esposito, occhio all’Italia! Gattuso lo segue con attenzione

L’Inter, nel pomeriggio di ieri, è stata attenzionata da vicino dalla delegazione della Nazionale Italiana guidata dal nuovo CT, Gennaro Gattuso.

VISITA – La presenza di Gennaro Gattuso ad Appiano Gentile è stata l’occasione per il commissario tecnico azzurro di incontrare di persona i giocatori italiani dell’Inter. I nerazzurri, aveva spiegato Gattuso, saranno chiamati a rappresentare una parte fondamentale della sua nuova Nazionale. Barella, Bastoni e Dimarco avranno un ruolo centrale. Insieme ai già tre citati, si aggiungerà anche Davide Frattesi tra i convocati per settembre che ora è fermo ai box per infortunio. Gattuso, nell’allenamento di ieri, ha osservato con particolare attenzione anche anche l’evoluzione tecnico-tattica di Pio Esposito. Il gioiellino nerazzurro, se non per settembre, potrebbe presto ricevere una chiamata da Coverciano. Discorso diverso invece per Francesco Acerbi, ormai ai box del progetto azzurro.