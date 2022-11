Pintus, premio per la stagione 20/21: «Trovata onestà intellettuale all’Inter»

Pintus, ex preparatore atletico dell’Inter e attualmente al Real Madrid, è stato premiato dalla FIGC con il Cronometro d’Oro, ovvero il premio dedicato ai migliori preparatori atletici dei campionati di Serie A, B e C. Il riconoscimento si riferisce alla stagione 2020/21, ovvero quella dello scudetto dell’Inter di Conte

PREMIO – Antonio Pintus è stato premiato dalla FIGC con il Cronometro d’Oro per la stagione 2020/21, ovvero quella in cui si trovava all’Inter insieme ad Antonio Conte, culminata con la conquista dello scudetto. Il riconoscimento è appunto dedicato ai migliori preparatori atletici di Serie A, Serie B e Serie C. Le votazioni on-line, organizzate nella scorsa primavera, hanno eletto appunto Pintus, Fabio Trentin e Alberto Bartali quali migliori preparatori atletici dei tre campionati professionistici maschili.

ONESTÀ – Pintus ringrazia l’Inter e soprattutto lo staff medico: «Ringrazio lo staff tecnico dell’Inter per la stagione a cui fa riferimento questo Cronometro d’oro, tutti i miei ex collaboratori, il mister e soprattutto ricordo lo staff medico. Per riuscire ad avere risultati eccellenti, bisogna che ci sia un’assoluta integrazione tra gli staff; ci deve essere onestà intellettuale, cosa che ho trovato all’Inter e non a caso sono stati raggiunti certi risultati. E poi grazie alla Federazione: perché, se siamo qua, e perché siamo stati formati da un bellissimo corso».