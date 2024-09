Pinna: «La fiducia trasforma Frattesi nel campione che è. All’Inter diverso»

Il giornalista Edmondo Pinna si è pronunciato su quel tipo di calciatori che, grazie alla convinzione acquisita nei propri mezzi, riescono ad assicurare le qualità che hanno nelle gambe: esempio emblematico quello del calciatore dell’Inter Davide Frattesi.

IL FATTORE – Davide Frattesi è il capocannoniere dell’Italia di Luciano Spalletti. Le doti di incursore dell’ex Sassuolo, che spiccano con la Nazionale azzurra, lo rendono una specie di “attaccante aggiunto” in grado di rappresentare un fattore importante per le azioni offensive degli italiani: «Non è l’ultimo arrivato, eppure nell’Inter fa la riserva. Come nel caso di Baldanzi, credo che si tratti di un giocatore che ha bisogno di quella fiducia necessaria per trasformarsi. Grazie a questa componente, Frattesi riesce a mostrarsi come quel campione che effettivamente è».

Frattesi e le speranze per il futuro: Inter nel destino?

LO SCENARIO – Frattesi ha sempre comunicato all’esterno la sua totale comprensione delle scelte di Simone Inzaghi all’Inter. Il centrocampista azzurro è consapevole della difficoltà di trovare spazio dal primo minuto in un centrocampo nel quale figurano calciatori come Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Al contempo, però, l’italiano sta dimostrando in Nazionale ciò di cui è capace quando inserito sul rettangolo di gioco per periodi di tempo non marginali. Inzaghi ne è conscio, ma bilanciare i due aspetti non sarà per lui un compito semplice. Anche alla luce delle polemiche emerse nei media per lo spazio garantito a Frattesi nella sua prima stagione in nerazzurro.