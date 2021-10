Pinilla: «Vidal il migliore della storia del calcio cileno. Atteggiamento top»

Mauricio Pinilla, ex attaccante cileno con un lungo passato anche in Serie A, ha parlato a ESPN Cile di Arturo Vidal, definendolo il migliore della storia del calcio cileno.

IL MIGLIORE – Mauricio Pinilla ha parlato di Arturo Vidal senza mezzi termini: «Senza troppi giri di parole, parliamo del miglior giocatore della storia del calcio cileno. È il cuore di questa nazionale, l’anima, corre per tutto il campo. Un giocatore dinamico, tecnico, con equilibrio in campo, gioca in entrambe le aree ed è sempre presente in ogni momento della partita. Il suo atteggiamento si riflette e contagia tutti i suoi compagni, è cruciale in ogni gara. Immagino che ora abbia il sangue agli occhi per tutto quello che si è detto sulla nazionale e per il fatto che tutti la diano già per eliminata. Quando dice che giocheranno con forza, coraggio e grinta, lo sente davvero con il cuore».