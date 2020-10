Pinamonti: un club ci ha provato al fotofinish! Resta all’Inter per riscattarsi

Andrea Pinamonti non è stato corteggiato soltanto dal Parma nella giornata di ieri (QUI i dettagli). Anche un’altra squadra di Serie A, alla disperata ricerca di una prima punta, si è fatta avanti con l’Inter. Ma nessuna delle due trattative è andata a buon fine. Pinamonti resta nerazzurro e farà parte della rosa di Conte come quarto attaccante

FOTOFINISH – Le ultime ore di calciomercato hanno infuocato la lista degli esuberi dell’Inter. Joao Mario, Radja Nainggolan e non solo. Anche Andrea Pinamonti, ad un certo punto, sembrava destinato a salutare Milano nella stessa sessione di mercato in cui è tornato alla base. Il Parma aveva proposto uno scambio biennale di prestiti con Gervinho. Nulla di fatto, ma i ducali non sono stati gli unici a fare un tentativo per assicurarsi le prestazioni del classe ’99. Anche la Fiorentina di Rocco Commisso, dopo aver sondato Milik e Piatek, ha fatto un tentativo in extremis per rimpolpare il proprio parco attaccanti. Ma anche l’assalto viola si è chiuso con un buco nell’acqua, poiché l’Inter non avrebbe avuto tempo e modo di rimpiazzare l’assenza di un centravanti in rosa. Pinamonti resta dunque nerazzurro e sarà un’alternativa cruciale per le rotazioni offensive, due anni e mezzo dopo l’ultima presenze in Serie A con l’Inter (Genoa-Inter 2-0, 17 febbraio 2018).