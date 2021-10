Pinamonti, terzo gol in tre partite! Decisivo nella vittoria dell’Empoli

Dolce domenica per l’Empoli e per Andrea Pinamonti, attaccante in prestito in Toscana dall’Inter. La squadra di Aurelio Andreazzoli esce infatti con una vittoria in extremis dalla trasferta contro il Sassuolo, grazie anche alla terza rete in tre gare del numero novantanove.

TRE IN TRE – Tre partite e tre gol per Andrea Pinamonti con l’Empoli. Dopo la doppietta segnata alla Salernitana, infatti, l’attaccante in prestito dall’Inter è stato decisivo anche oggi nella vittoria dei toscani contro il Sassuolo. Dopo essere passata in svantaggio per 1-0 nel primo tempo a causa di un’autorete di Lorenzo Tonelli, la squadra di Aurelio Andreazzoli ha trovato l’1-1 negli ultimi dieci minuti di gara con un rigore trasformato proprio da Pinamonti. Nel finale, in pienissimo recupero, ci pensa invece Zurkowski con un bellissimo tiro di prima intenzione a trovare l’1-2 finale. Altri tre punti importanti per l’Empoli che mette un altro mattoncino in ottica salvezza, dopo il tonfo di mercoledì in casa contro l’Inter.