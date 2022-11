Pinamonti, squalifica durante i Mondiali! Insulti al responsabile antidoping

Andre Pinamonti è stato sospeso per venti giorni dalla Procura Nazionale Antidoping. Il motivo sono gli insulti rivolti al Doping Control Officer da parte dell’attaccante ex Inter.

VENTI GIORNI – Andrea Pinamonti sarà sospeso per venti giorni. Questa la decisione della Procura Nazionale Antidoping. L’ex attaccante dell’Inter, come riporta Sport Mediaset, è stato accusato di violazione dell’articolo 3.2 del Codice Sportivo Antidoping. Il motivo è il comportamento offensivo nei confronti del Doping Control Officer. Pinamonti ha patteggiato arrivando all’accordo per uno stop di venti giorni. La punta classe 1999 non salterà però nessuna gara di Serie A, ferma per i Mondiali. La squalifica partirà infatti ufficialmente oggi e si concluderà il 10 dicembre. Il giocatore del Sassuolo potrà tra l’altro allenarsi regolarmente con la squadra.