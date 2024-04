Pinamonti snobba l’Inter: «Titolo vicino? Sinceramente guardo altro»

Pinamonti ha siglato la prima delle sei reti di Sassuolo-Milan, terminata 3-3. L’attaccante neroverde, ex Inter, è talmente concentrato sulla lotta salvezza da non riuscire a dire nulla sulla sua ex squadra, sempre più vicina alla conquista dello scudetto. Di seguito le sue parole a DAZN

UN SOLO PENSIERO – Andrea Pinamonti ha aperto le danze in Sassuolo-Milan, portando in vantaggio i neroverdi dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio. La partita si è poi chiusa sul 3-3 e di conseguenza all’Inter bastano adesso 4 punti per laurearsi Campione d’Italia. L’ex attaccante nerazzurro non pensa affatto alla sua ex squadra: «Che effetto mi fa vedere l’Inter a un passo dal titolo? Sinceramente sto guardando la parte bassa parte della classifica ed è già difficile così, quindi fatemi concentrare su questo perché è ancora molto lunga».